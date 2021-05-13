13 Mayıs 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'den Türkiye açıklaması! "Hafife alırsak..."

Mancini'den Türkiye sözleri! Hafife alırsak...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

A Grubu'nda mücadele eden 'mız, gruptaki ilk maçında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde İtalya Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu. Grupta çok ciddi olacaklarını ifade eden İtalyan hoca 'ımız için ise, "'yi hafife alırsak, çok üzülürüz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

'mızın 'deki rakiplerinden 'da teknik direktör açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Mancini, "'yi hafife alırsak, çok üzülürüz. Grupta çok ciddi olacağız. Kupa için Fransa, İngiltere ve 'yı favoriler olarak görüyorum ama biz de şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Verratti'nin sakatlığına da değinen deneyimli hoca, "Verratti'nin sakatlığı basit bir sakatlık değil ama ben umutluyum. Onunla konuştum, 1 ay daha var, ne olacağını göreceğiz. Bizim takımımızın bir karakteri var ve herkes ne yapacağını biliyor. Takımda iyi bir hava var ve bu gelişimimiz için çok ktitik olacak" dedi. A Milli Takımımız, 11 Haziran'daki açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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