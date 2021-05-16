16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 0-1 Sheffield United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Everton evinde büyük şok yaşadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'in 36. haftasında  deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti. Konuk ekibin golünü kaydetti.

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'ta oynanan mücadelede hakem düdük çaldı. Ev sahibi ekip, küme düşen rakibine 1-0 mağlup olarak şok yaşadı. Sheffield United'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla Sheffield United puanını 20'ye yükseltti. Everton ise 56 puanda kaldı.

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