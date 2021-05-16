16 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Everton 0-1 Sheffield United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Sheffield United deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti. Konuk ekibin golünü Daniel Jebbison kaydetti.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Everton ile Sheffield United kozlarını paylaştı. Goodison Park'ta oynanan mücadelede hakem Jonathan Moss düdük çaldı. Ev sahibi ekip, küme düşen rakibine 1-0 mağlup olarak şok yaşadı. Sheffield United'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Daniel Jebbison kaydetti.
Bu sonuçla Sheffield United puanını 20'ye yükseltti. Everton ise 56 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig