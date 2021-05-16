İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı tam gaz! Barcelona ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Celta Vigo maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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