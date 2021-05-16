16 Mayıs 2021, Pazar
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Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı tam gaz! Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao - Real Madrid maçı 16 Mayıs Pazar günü saat Spor Smart 2'de canlı yayınlanacak.
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