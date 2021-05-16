16 Mayıs 2021, Pazar
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Mainz 05 - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da 33. haftasında Mainz 05 ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Mainz 05 ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mainz 05 - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MAINZ 05 - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Mainz 05 - Borussia Dortmund maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
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