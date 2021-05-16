16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 1-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dortmund Devler Ligi'ni garantiledi.
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın 33. haftasında Borussia  deplasmanda 'ı 3-1 mağlup etti.

'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında 05 ile Borussia kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla oldu.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri , ve kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü 'dan geldi.

Bu mücadelenin ardından Dortmund puanını 61'e yükseltti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. 3 maçtır kazanamayan Mainz ise 36 puanla 13. sırada kaldı.

Borussia Dortmund, gelecek hafta Leverkusen'i ağırlayacak. Mainz ise Wolfsburg deplasmanına gidecek.

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