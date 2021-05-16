16 Mayıs 2021, Pazar
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Bu mücadelenin ardından Dortmund puanını 61'e yükseltti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. 3 maçtır kazanamayan Mainz ise 36 puanla 13. sırada kaldı.
Mainz 1-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Mainz'ı 3-1 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Mainz 05 ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Borussia Dortmund oldu.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Guerreiro, Reus ve Brandt kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü Quaison'dan geldi.
Bu mücadelenin ardından Dortmund puanını 61'e yükseltti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. 3 maçtır kazanamayan Mainz ise 36 puanla 13. sırada kaldı.
Borussia Dortmund, gelecek hafta Leverkusen'i ağırlayacak. Mainz ise Wolfsburg deplasmanına gidecek.
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