15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Burnley 0-4 Leeds United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Burnley ile Leeds United karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Burnley ile Leeds United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Leeds United 4-0 kazandı.
Leeds United'a galibiyeti getiren golleri Klich, Harrison ve Rodrigo (2) kaydetti.
Bu sonucun ardından Burnley 39 puanda kalırken Leeds United ise 53 puana yükseldi.
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