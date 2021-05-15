15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 0-4 Leeds United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leeds United deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

'in 36. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Leeds United 4-0 kazandı.

Leeds United'a galibiyeti getiren golleri , ve (2) kaydetti.

Bu sonucun ardından Burnley 39 puanda kalırken Leeds United ise 53 puana yükseldi.

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