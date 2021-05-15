15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen 1-1 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leverkusen ile U. Berlin yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Bundesliga'nın 33. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

'nın 33. haftasında ile , BayArena'da karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golü 26. dakikada 'den gelirken, konuk ekibin golünü 72. dakikada kaydetti.

Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek 6. sırada yer aldı. Union Berlin ise 47 puanla 7. sırada kendine yer buldu.

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