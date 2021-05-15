15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Bayer Leverkusen 1-1 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 33. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Union Berlin ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayer Leverkusen ile Union Berlin, BayArena'da karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Ev sahibi takımın golü 26. dakikada Florian Wirtz'den gelirken, konuk ekibin golünü 72. dakikada Joel Pohjanpalo kaydetti.
Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek 6. sırada yer aldı. Union Berlin ise 47 puanla 7. sırada kendine yer buldu.
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