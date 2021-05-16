16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma 2-0 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dev maçta kazanan Roma!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

İtalya Serie A'nın 37. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Mkhitaryan ve 78'de kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lazio 67 puanda kalırken, Roma ise 61 puana yükseldi.

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