16 Mayıs 2021, Pazar
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Roma 2-0 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Roma ile Lazio karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında Roma ile Lazio kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Mkhitaryan ve 78'de Pedro kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lazio 67 puanda kalırken, Roma ise 61 puana yükseldi.
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