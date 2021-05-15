15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Bayern Münihli Robert Lewandowski Gerd Müller'in Bundesliga rekoruna yetişti!

Lewandowski'den Bundesliga rekoru!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

ekiplerinden forması giyen , bu sezon attığı gollerle takımını şampiyonluğa taşıdı. Polonyalı dünya yıldızı futbolcu ligin 33. haftasında 40 gole ulaştı. Ayrıca bu rakam ile Lewa, 'in elinde tuttuğu 'bir Bundesliga sezonunda en fazla gol atan futbolcu' rekoruna da erişmiş oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in Polonyalı santrforu , 'in 40 golle elinde tuttuğu "bir Birinci Ligi () sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.

Geçen hafta üst üste 9. şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih, Bundesliga'daki 33. maçında 'a konuk oldu.

Karşılaşma, Freiburg'dan 'nin 29, 'in 81, Bayern Münih'ten 'nin (penaltıdan) 26 ve 'nin 53. dakikada attığı gollerle 2-2 tamamlandı.

Bu sezon 40. kez fileleri havalandıran 32 yaşındaki Lewandowski, Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd 'e ait Bundesliga rekoruna ortak oldu. Müller, rekoru -72 sezonunda kırmıştı.

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