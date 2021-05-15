Son dakika spor haberi: Bayern Münihli Robert Lewandowski Gerd Müller'in Bundesliga rekoruna yetişti!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski, bu sezon attığı gollerle takımını şampiyonluğa taşıdı. Polonyalı dünya yıldızı futbolcu ligin 33. haftasında 40 gole ulaştı. Ayrıca bu rakam ile Lewa, Gerd Müller'in elinde tuttuğu 'bir Bundesliga sezonunda en fazla gol atan futbolcu' rekoruna da erişmiş oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "bir Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.

Geçen hafta üst üste 9. şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih, Bundesliga'daki 33. maçında Freiburg'a konuk oldu.

Karşılaşma, Freiburg'dan Gulde'nin 29, Günter'in 81, Bayern Münih'ten Lewandowski'nin (penaltıdan) 26 ve Sane'nin 53. dakikada attığı gollerle 2-2 tamamlandı.

Bu sezon 40. kez fileleri havalandıran 32 yaşındaki Lewandowski, Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'e ait Bundesliga rekoruna ortak oldu. Müller, rekoru 1971-72 sezonunda kırmıştı.

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