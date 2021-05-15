Federasyon Kupası'nda kazanan Leicester! Chelsea 0-1 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Çağlarlı Leicester 1-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.
Wembley Stadı'nda yapılan maçta, kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile 1969'dan bu yana ilk, toplamda 5. finaline çıkan Leicester City karşılaştı.
90 bin kişi kapasiteli stada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 21 bine yakın taraftar alındı. Başkent Londra'daki futbol maçı, sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı geçen yıldan bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık canlı etkinlik oldu.
Tielemans'ın 63. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan Leicester City, tarihinde ilk kez kupaya uzandı.
Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.
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