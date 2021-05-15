15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Federasyon Kupası'nda kazanan Leicester! Chelsea 0-1 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

FA Cup'ın galibi Leicester City!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.05.2021

'nda () ile City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Çağlarlı Leicester 1-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Wembley Stadı'nda yapılan maçta, kupayı 8 kez müzesine götüren ile 1969'dan bu yana ilk, toplamda 5. finaline çıkan City karşılaştı.

90 bin kişi kapasiteli stada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 21 bine yakın taraftar alındı. Başkent Londra'daki futbol maçı, sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı geçen yıldan bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık canlı etkinlik oldu.

Tielemans'ın 63. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan , tarihinde ilk kez kupaya uzandı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

Juventus şampiyon Inter'i devirdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus şampiyon Inter'i devirdi Juventus şampiyon Inter'i devirdi
Lewandowski'den Bundesliga rekoru! Lewandowski'den Bundesliga rekoru!
Southampton sahasında kazandı! Southampton sahasında kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör