15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 3-2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus şampiyon Inter'i devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

İtalya Serie A'nın 37. haftasında ile Inter karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan ve "İtalya derbisi" olarak anılan önemli müsabakada , şampiyonluğu garantileyen Inter'i ağırladı.

24. dakikada ev sahibi takımın kazandığı penaltıyı kullanan Portekizli 'nun şutunda topu Inter kalecisi Samir Handanovic kurtarırken, Ronaldo kaleciden dönen topu ağlara gönderdi ve Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

Inter, Ronaldo'nun golüne, 35. dakikada Romelu Lukaku'nun penaltıdan attı golle karşılık verdi: 1-1.

Juventus'ta Juan 45+3. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Maçın ikinci yarısının 55. dakikasında Rodrigo Bentancur, rakibine yaptığı faul gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek ev sahibi takımı sahada 10 kişi bıraktı.

83. dakikada, Juventuslu stoper Giorgio kendi kalesine attığı golle Inter'in yeniden skoru eşitlemesine neden oldu: 2-2.

88. dakikada, Juventus'un kazandığı penaltı atışını gole çeviren Juan Cuadrado, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı ve skoru 3-2 yaptı.

90+2. dakikada Inter'de Marcelo Brozovic de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Bu golle Juventus, kendisinin 9 sezonluk şampiyonluk serisini bu sene sona erdiren rakibi Inter'i 3-2 mağlup etti.

Juventus, bu galibiyetle puanını 75'e yükseltti. Şampiyonluğu önceki haftalarda garantileyen 88 puanlı Inter ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Bu arada, Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, yedek kulübesinde başladığı maça 70. dakikada Federico Chiesa'nın yerine dahil oldu.

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