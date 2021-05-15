15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Borussia Mönchengladbach 1-2 Stuttgart (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Avrupa Ligi Elemeleri'ne hak kazanmak isteyen Borussia Mönchengladbach sahasında Stuttgart'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Almanya Bundesliga'nın 33. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Stuttgart kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 72'de Endo ve 77. dakikada Kalajdzic kaydetti. B. M'Gladbach'ın tek golü ise 45. dakikada Stindl'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Borussia M'Gladbach 46 puanda kalırken Stuttgart ise 45 puana yükseldi.
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