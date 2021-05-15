15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 1-2 Stuttgart (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Stuttgart deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'nın 33. haftasında Avrupa Ligi Elemeleri'ne hak kazanmak isteyen sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

'nın 33. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 72'de ve 77. dakikada kaydetti. B. M'Gladbach'ın tek golü ise 45. dakikada 'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Borussia M'Gladbach 46 puanda kalırken Stuttgart ise 45 puana yükseldi.

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