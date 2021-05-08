08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız!

Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Ligi'nde , deplasmanda 'i 3-0'la geçti ve şampiyonluk yolunda byük bir adım attı. , karşılaşmada 2 gol kaydeden ve yıldızlaşan milli futbolcumuz Yılmaz'ın başarısını vurgulamak için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız." mesajını paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Belediyesi, Twitter hesabından, Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17." şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. 'dan 2 gol." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in 'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

35 yaşındaki forvet, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, 'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.

Ligde sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

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