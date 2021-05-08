Son dakika spor haberi: Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız!
Fransa Ligi'nde Lille, deplasmanda Lens'i 3-0'la geçti ve şampiyonluk yolunda byük bir adım attı. Lille belediyesi, karşılaşmada 2 gol kaydeden ve yıldızlaşan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın başarısını vurgulamak için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız." mesajını paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17." şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.
Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol." ifadesini kullandı.
Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.
35 yaşındaki forvet, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.
Ligde sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.
Burak Yılmaz, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.
Si ça continue, on va construire une statue à l'effigie de Burak !— Ville de Lille (@lillefrance) May 7, 2021
Doublé de @yilmazburak17 🔥🔥 #DoguesJusquauBout #TousEnsembleAvecLeLosc https://t.co/6YQSAmWHaw
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