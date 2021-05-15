Freiburg 2-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih deplasmanda Freiburg'a konuk oldu. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 33. hafta karşılaşmasında Freiburg ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bayern Münih'in gollerini 26. dakikada Lewandowski ve 53'te Leroy Sane kaydetti. Freiburg'un golleri ise 29. dakikada Gulde ve 81'de Gunter'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Freiburg 45 puana yükselirken Bayern Münih ise 75 puana ulaştı.

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