15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg 2-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Münih deplasmanda takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'nın 33. haftasında şampiyonluğu garantileyen deplasmanda 'a konuk oldu. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

'nın 33. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bayern Münih'in gollerini 26. dakikada ve 53'te kaydetti. Freiburg'un golleri ise 29. dakikada ve 81'de Gunter'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Freiburg 45 puana yükselirken Bayern Münih ise 75 puana ulaştı.

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