15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İskoçya şampiyonu Rangers ligi namağlup bitirdi

Rangers ligi namağlup bitirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'nde şampiyon olan son maçında 'i 4-0 mağlup ederek ligi namağlup bitirdi.

'nde () şampiyon olan , son hafta maçında 'i 4-0 yenerek sezonu namağlup tamamladı.

Mart ayında zaferini ilan eden Rangers, şampiyonluk grubunun 5. ve son haftasında Aberdeen'i ağırladı.

'ndaki mücadeleden 4-0 galip ayrılan Rangers, sezonu 102 puanla en yakın rakibi 'in 25 puan önünde yenilgisiz bitirdi.

Ligde oynadığı 38 maçta 32 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden ekibi, attığı 92 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

'ın teknik direktörlüğünde 2011 yılının ardından ilk kez Premiership'te şampiyonluğa ulaşan Rangers, Aberdeen maçının ardından düzenlenen törende kupasını aldı.


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