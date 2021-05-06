Hertha Berlin 3-0 Freiburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Aston Villa, Şampiyonlar Ligi finalinin Villa Park'ta oynanması için UEFA'ya ve İngiltere Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bu başvuruya rağmen UEFA'nın, finalin İstanbul'da oynanmasından yana olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri