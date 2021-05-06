06 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin 3-0 Freiburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erteleme maçında kazanan H. Berlin!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'nın 30. haftasında oynanması gereken fakat yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen - maçı oynandı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 30. haftasında oynanması gereken ancak yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen - karşılaşması oynandı. Mücadeleyi Berlin temsilcisi 3-0 kazandı.

H. Berlin'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Piatek, 22'de Pekarik ve 85. dakikada ise Radonjic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin 30 puana ulaşırken, Freiburg ise 41 puanda kaldı.

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