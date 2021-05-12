13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldo tarihe geçti! Sassuolo 1-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

İtalya 'nın 36. haftasında deplasmanda 'ya konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 36. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada , 45'te ve 66'da kaydetti. Sassuolo'nun tek golü ise 59. dakikada 'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekip 16. dakikada 'nin ayağından penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo 56 puanda kalırken Juventus ise 72 puana yükseldi.

RONALDO TARİHE GEÇTİ!

Mücadelede 90 dakika yer alan Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 131. maçına çıktı. Mücadelenin 45. dakikasında ağları sarsan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı forma ile 100. golünü attı. Ronaldo bu golle, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

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