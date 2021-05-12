Inter 3-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 36. haftasında şampiyonluğu garantileyen Inter sahasında Roma'yı ağırladı. Mücadeleyi lacivert-siyahlılar 3-1 kazandı.

İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter, sahasında Roma ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Brozovic, 20'de Vecino ve 90. dakikada ise Lukaku kaydetti. Roma'nın tek golü ise Mkhitaryan'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Inter 88 puana yükselirken, Roma ise 58 puanda kaldı.

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