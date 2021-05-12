12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 3-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyon Inter doludizgin!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

İtalya Serie A'nın 36. haftasında şampiyonluğu garantileyen Inter sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi lacivert-siyahlılar 3-1 kazandı.

İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter, sahasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada , 20'de ve 90. dakikada ise kaydetti. Roma'nın tek golü ise Mkhitaryan'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Inter 88 puana yükselirken, Roma ise 58 puanda kaldı.

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