PSG 2-1 Lens (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Lens'i ağırladı. Mücadeleyi Paris temsilcisi 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fransa Ligue 1'in 35. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Lens kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Neymar ve 59'da Marquinhos kaydetti. Lens'in tek golü ise 61. dakikada Ganago'dan geldi. Ayrıca Paris temsilcisinin 83. dakikada Icardi ile attığı gol VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 75'e çıkardı. Lens'in ise 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 56 puanda kaldı.

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