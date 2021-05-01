01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 2-1 Lens (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PSG evinde kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 35. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Saint-Germain () sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi Paris temsilcisi 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

'in 35. hafta karşılaşmasında Saint-Germain () ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada ve 59'da kaydetti. Lens'in tek golü ise 61. dakikada 'dan geldi. Ayrıca Paris temsilcisinin 83. dakikada Icardi ile attığı gol VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 75'e çıkardı. Lens'in ise 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 56 puanda kaldı.

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