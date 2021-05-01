01 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
PSG 2-1 Lens (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 35. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Lens'i ağırladı. Mücadeleyi Paris temsilcisi 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Fransa Ligue 1'in 35. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Lens kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Neymar ve 59'da Marquinhos kaydetti. Lens'in tek golü ise 61. dakikada Ganago'dan geldi. Ayrıca Paris temsilcisinin 83. dakikada Icardi ile attığı gol VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte PSG puanını 75'e çıkardı. Lens'in ise 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 56 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig