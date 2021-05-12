12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Sassuolo Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

İtalya 'nın 36. haftasında milli futbolcularımız ve 'ün formasını giydiği , sahasında bir diğer milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği 'u konuk edecek. Peki, Sassuolo-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Sassuolo-Juventus maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

'nın 36. haftasında ve 'ün formasını giydiği ile 'ın formasını giydiği karşı karşıya gelecek. İşte Sassuolo-Juventus maçıyla ilgili tüm bilgiler...

SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

12 Mayıs Çarşamba günü (bugün) TSİ 21.45'te başlayacak Sassuolo-Juventus maçı 'den canlı yayınlanacak.

SASSUOLO-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: , , Ferrari, Chiriches, Toljan, Locatelli, , , , Berardi, Raspadori

Juventus: Szczesny, , Chiellini, de Ligt, Cuadrado, Chiesa, Rabiot, Bentancur, , Ronaldo, Morata

SASSUOLO - JUVENTUS MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Sassuolo'ya rakip olduğu 15 Serie A maçının sadece birini kaybeden Juventus (11G 3B), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Ekim 2015'te 0-1).

- Juventus'a rakip olduğu son iki Serie A maçında yenilmeyen Sassuolo (2B), daha önceki 12 karşılaşmanın ikisinden puan çıkarabilmişti (1G 1B).

- Evinde oynadığı son yedi Serie A maçını kaybetmeyen Sassuolo (3G 4B), lig tarihinde daha uzun tek seri yaşadı (Ocak 2016'da dokuz maç).

- Bu sezon Serie A'da en yüksek topa sahip olma (%60.8, Sassuolo & %58.2 Juventus) ve pas yüzdesi yakalayan (%85, Sassuolo & %83 Juventus) iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor.

- Juventus'u yıldızı Cristiano Ronaldo, Sassuolo'ya rakip olduğu beş Serie A maçında beş gol attı.

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