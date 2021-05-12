Sassuolo Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 36. haftasında milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, sahasında bir diğer milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'u konuk edecek. Peki, Sassuolo-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Sassuolo-Juventus maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Serie A'nın 36. haftasında Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus karşı karşıya gelecek. İşte Sassuolo-Juventus maçıyla ilgili tüm bilgiler...
SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
12 Mayıs Çarşamba günü (bugün) TSİ 21.45'te başlayacak Sassuolo-Juventus maçı beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.
SASSUOLO-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER
Sassuolo: Consigli, Rogerio, Ferrari, Chiriches, Toljan, Locatelli, Lopez, Traore, Duricic, Berardi, Raspadori
Juventus: Szczesny, Sandro, Chiellini, de Ligt, Cuadrado, Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Ronaldo, Morata
SASSUOLO - JUVENTUS MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)
- Sassuolo'ya rakip olduğu 15 Serie A maçının sadece birini kaybeden Juventus (11G 3B), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Ekim 2015'te 0-1).
- Juventus'a rakip olduğu son iki Serie A maçında yenilmeyen Sassuolo (2B), daha önceki 12 karşılaşmanın ikisinden puan çıkarabilmişti (1G 1B).
- Evinde oynadığı son yedi Serie A maçını kaybetmeyen Sassuolo (3G 4B), lig tarihinde daha uzun tek seri yaşadı (Ocak 2016'da dokuz maç).
- Bu sezon Serie A'da en yüksek topa sahip olma (%60.8, Sassuolo & %58.2 Juventus) ve pas yüzdesi yakalayan (%85, Sassuolo & %83 Juventus) iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor.
- Juventus'u yıldızı Cristiano Ronaldo, Sassuolo'ya rakip olduğu beş Serie A maçında beş gol attı.
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