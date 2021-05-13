13 Mayıs 2021, Perşembe
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Lille ayın golü ödülü Burak Yılmaz'a verildi!
Kariyerini Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren ve takımını sırtlayan Burak Yılmaz, Fransız temsilcisinde nisan ayının en iyi golü ödülüne layık görüldü.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.
Ligin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın kritik golünün oyların yüzde 30'unu alarak ayın golü seçildiği duyuruldu.
Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.
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