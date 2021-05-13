Lille ayın golü ödülü Burak Yılmaz'a verildi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz, bu sezon gösterdiği performansla takımını şampiyonluğa taşıyor. Milli oyuncumuz ayrıca Fransa'da yılın futbolcusu oylamasına da aday gösterildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri