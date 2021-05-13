13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lille ayın golü ödülü Burak Yılmaz'a verildi!

Burak Yılmaz ödülüne kavuştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Kariyerini ekiplerinden 'de sürdüren ve takımını sırtlayan , Fransız temsilcisinde nisan ayının en iyi golü ödülüne layık görüldü.

Birinci Futbol Ligi (), forması giyen milli oyuncu 'ın deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.

Ligin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın kritik golünün oyların yüzde 30'unu alarak ayın golü seçildiği duyuruldu.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

Burak Yılmaz yılın futbolcusuna aday! haberin devamı

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