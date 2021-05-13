Atletico Madrid 2-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 36. hafta karşılaşmasında lider Atletico Madrid sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 2-1 kazandı ve liderliğini pekiştirdi.
Atletico Madrid'in ilk yarıda gelen gollerini Yannick Carrasco (Dk. 16) ve Angel Correa (Dk. 28) atarken, Real Sociedad'ın tek golü 83. dakikada Igor Zubeldia'dan geldi.
Lider durumda bulunan ve puanını 80'e çıkaran Atletico Madrid, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.
Barcelona, deplasmanda Levante ile 3-3 berabere kalarak, 76 puanla şampiyonluk yarışında geride kalmıştı.
Ligde 75 puanla 3. sırada olan Real Madrid, bu akşam deplasmanda Granada ile karşılaşacak.
La Liga'da 10 şampiyonluğu olan Atletico Madrid son olarak 2014'te lig şampiyonluğunu kazanmıştı.
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