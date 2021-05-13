13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid 2-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Madrid liderliğini pekiştirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

İspanya 'nın 36. hafta karşılaşmasında lider sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 2-1 kazandı ve liderliğini pekiştirdi.

'in ilk yarıda gelen gollerini (Dk. 16) ve (Dk. 28) atarken, 'ın tek golü 83. dakikada Igor Zubeldia'dan geldi.

Lider durumda bulunan ve puanını 80'e çıkaran Atletico Madrid, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

Barcelona, deplasmanda Levante ile 3-3 berabere kalarak, 76 puanla şampiyonluk yarışında geride kalmıştı.

Ligde 75 puanla 3. sırada olan Real Madrid, bu akşam deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

'da 10 şampiyonluğu olan Atletico Madrid son olarak 2014'te lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

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