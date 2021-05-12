12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Torino 0 - 7 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

İtalya Serie A'nın 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Milan, Torino kalesine adeta gol oldu yağdı ve maçı 7-0 kazandı. Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller, (2), (3), ve 'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 36. haftasında ile kozlarını paylaştı. Deplasman ekibi Milan, rakip kaleye tam 7 gol attı ve maçı 7-0 kazandı.

Maçın golleri; 19 ve 62'de 'den, 26'da 'den, 50'de 'dan ve 67,72 ve 79'da 'ten geldi.

Bu sonuçla Milan puanını 75'e yükseltirken, Torino 35 puanda kaldı.

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