İtalya Serie A'nın 36. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya geldi. Milan, Torino kalesine adeta gol oldu yağdı ve maçı 7-0 kazandı. Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller, Hernandez (2), Rebic (3), Diaz ve Kessie'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Torino ile Milan kozlarını paylaştı. Deplasman ekibi Milan, rakip kaleye tam 7 gol attı ve maçı 7-0 kazandı.

Maçın golleri; 19 ve 62'de Hernandez'den, 26'da Kessie'den, 50'de Diaz'dan ve 67,72 ve 79'da Rebic'ten geldi.

Bu sonuçla Milan puanını 75'e yükseltirken, Torino 35 puanda kaldı.

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