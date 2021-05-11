11 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Iniesta Vissel Kobe'yle sözleşmesini uzattı!

Iniesta'dan flaş karar! Sözleşmesi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Kariyerini Japonya 1. Ligi ekiplerinden 'de sürdüren, ve futbolunun efsanelerinden , kulübüyle olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün 37 yaşına giren İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

formasıyla 9 lig ve 4 şampiyonluğu yaşamasının ardından 2018 yılında ile anlaşan Iniesta, düzenlediği basın toplantısında, "3 yıl önce futbola duyduğum arzu, aynı seviyede devam ediyor ve bunu sürdürerek yeni başarılar elde etme konusunda kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Vissel Kobe, Iniesta döneminde tarihinde ilk kez geçen yıl Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı.

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