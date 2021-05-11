Iniesta Vissel Kobe'yle sözleşmesini uzattı!
Kariyerini Japonya 1. Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'de sürdüren, Barcelona ve İspanya futbolunun efsanelerinden Andres Iniesta, kulübüyle olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün 37 yaşına giren İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Barcelona formasıyla 9 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından 2018 yılında Vissel Kobe ile anlaşan Iniesta, düzenlediği basın toplantısında, "3 yıl önce futbola duyduğum arzu, aynı seviyede devam ediyor ve bunu sürdürerek yeni başarılar elde etme konusunda kararlıyım." ifadelerini kullandı.
Vissel Kobe, Iniesta döneminde tarihinde ilk kez geçen yıl Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı.
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