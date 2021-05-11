Juventus'ta bir dönem sona eriyor! Gianluigi Buffon'dan ayrılık kararı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen efsane kaleci Gianluigi Buffon, ayrılık kararı aldığını ve sezon sonunda Torino ekibinden ayrılacağını resmen açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de 43 yaşındaki Gianluigi Buffon'du.

Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

İşte Buffon'un açıklamaları:

Geleceğim net ve ana hatları çizildi. Juventus ile olan bu güzel ve çok uzun deneyim bu yıl kesin olarak sona erecek. Ya oynamayı bırakacağım ya da bana oynama heyecanı veren bir şeyle karşılaşırsam kariyerime devam edeceğim. Sanırım Juventus için her şeyi verdim. Her şeyi ve bundan fazlasını aldım. Bir döngünün sonuna geldik.

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