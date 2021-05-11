11 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlar Söyüncü attı Leicester kazandı! Manchester United 1-2 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Man. United'ı Çağlar Söyüncü yıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 36. haftasında ile City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanırken, milli yıldızımız 1 gol kaydetti.

'in 36. hafta karşılaşmasında ile City kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thomas ve 66'da kaydetti. Manchester United'ın tek golü ise 15. dakikada Greenwood'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Leicester City 66 puana yükselirken Manchester United ise 70 puanda kaldı.

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