11 Mayıs 2021, Salı
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Çağlar Söyüncü attı Leicester kazandı! Manchester United 1-2 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Leicester City 2-1 kazanırken, milli yıldızımız Çağlar Söyüncü 1 gol kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Leicester City kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thomas ve 66'da Çağlar Söyüncü kaydetti. Manchester United'ın tek golü ise 15. dakikada Greenwood'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Leicester City 66 puana yükselirken Manchester United ise 70 puanda kaldı.
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