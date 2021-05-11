12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Ferrari'yi ziyaret etti Juventus antrenmanını kaçırdı!

Ronaldo Ferrari'yi ziyaret etti! Antrenmanı kaçırdı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Serie A ekiplerinden forması giyen Portekizli dünya yıldızı , 'yi ziyaret etti. Yıldız golcü burada, Kırmızıların pilotları ve 'e birer imzalı formasını verdi. Ayrıca basını, Ferrari'nin Ronaldo'ya bir araba verdiğini iddia etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, 'nin 'nın kentindeki merkezini ziyaret ederken takımıın antrenmanını kaçırdı.

Ronaldo ziyaretinde , Ferrari ve şirketlerinin sahibi olan ailesiyle buluştu.

Ferrari'nin Formula 1 takımının evi olan ve 1947'den beri yarış arabaları ürettiği Maranello'ya giden Ronaldo, Kırmızıların pilotları ve ile bir fotoğraf çektirdi.

Yıldız oyuncu her iki sürücüye de imzalı bir Juventus formasını hediye etti.

basınındaki yer alan habarlere göre, Ferrari tarafından Ronaldo'ya yeni bir araba verildi.

Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği belirsizliğini korurken, takımın 'ne katılamaması durumunda bu yaz kulüpten ayrılacak.

Juve, İtalya Serie A'da bitime 3 hafta kala 69 puanla 5. sırada yer alıyor.

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