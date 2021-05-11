Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Ferrari'yi ziyaret etti Juventus antrenmanını kaçırdı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Ferrari'yi ziyaret etti. Yıldız golcü burada, Kırmızıların pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz'e birer imzalı formasını verdi. Ayrıca İtalyan basını, Ferrari'nin Ronaldo'ya bir araba verdiğini iddia etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Cristiano Ronaldo, Ferrari'nin İtalya'nın Maranello kentindeki Formula 1 merkezini ziyaret ederken takımıın antrenmanını kaçırdı.

Ronaldo ziyaretinde Juventus, Ferrari ve Exor holding şirketlerinin sahibi olan Agnelli ailesiyle buluştu.

Ferrari'nin Formula 1 takımının evi olan ve 1947'den beri yarış arabaları ürettiği Maranello'ya giden Ronaldo, Kırmızıların pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile bir fotoğraf çektirdi.

Yıldız oyuncu her iki sürücüye de imzalı bir Juventus formasını hediye etti.

İtalyan basınındaki yer alan habarlere göre, Ferrari tarafından Ronaldo'ya yeni bir araba verildi.

Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği belirsizliğini korurken, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda CR7 bu yaz kulüpten ayrılacak.

Juve, İtalya Serie A'da bitime 3 hafta kala 69 puanla 5. sırada yer alıyor.

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