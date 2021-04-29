29 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de Müslüman oyunculara oruç izni

Premier Lig'de Müslüman oyunculara oruç izni
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

yönetiminin, Ramazan'da oruç tutan Müslüman futbolcuların maç esnasında oruçlarını açabilmeleri için oyunu durdurmaya yönelik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

yönetiminin Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık sağlamak adına bir uygulama başlatması söz konusu. Buna göre lig yönetimi, Ramazan ayı boyunca oynanan akşam maçlarında oruç tutan Müslüman oyuncuların, oruçlarını açabilmesi için karşılaşmayı uygun bir anda durdurmak adına hakemlere, takım kaptanlarıyla konuşmak için yetki verdi. 26 Nisan pazartesi günü oynanan - karşılaşmasında takım kaptanları, maç öncesi hakem ile yaptıkları görüşmede oruç tutan oyuncular için maçın ilk yarım saatin ardından uygun bir zaman diliminde durdurulması için anlaşmıştı. Bu uygulamanın ardından Leicester City oyuncusu ile Crystal Palace forması giyen , oruçlarını zamanında açabilme şansına sahip oldu. Premier Lig yönetimi, bu uygulamayı kalan maçlarda kalıcı hale getirmeyi planlıyor.

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