Lille'de Burak Yılmaz tehlikesi! Son maçta...

Fransa Ligue 1'de bitime 2 hafta kala Lille, 1 maç eksiği olan Paris Saint-Germain'in (PSG) 4 puan önünde liderlik koltuğunda bulunuyor. Fransız ekibinde milli yıldızımız Burak Yılmaz, son maçta forma giyemeyebilir. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'de Lille'i zirvede tutan isimlerden olan Burak Yılmaz, bitime iki hafta kala hocasını endişelendiriyor. Lyon karşılaşmasında attığı golün ardından formasını çıkartarak sevinç yaşayan milli futbolcunun sart kart sayısı 2'ye yükselmişti. Lens maçında da Galtier tarafından oyundan alınan Burak Yılmaz'ın Saint-Etienne karşısında kart görmesinden korkuluyor.

Attığı gollerle Lille'i şampiyonluğa götüren Burak Yılmaz, Saint-Etienne maçında kart görürse ligin son haftasında oynayacakları Angers karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fransa Ligi'nde kurallar gereği son 10 maçında toplam 3 sarı kart gören oyuncu bir sonraki maç cezalı duruma düşüyor.





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