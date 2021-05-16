16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan - Cagliari maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

İtalya Serie A'nın 37. haftasında 'nun formasını giydiği ile karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Cagliari maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 21:45'te 'te canlı yayınlanacak.

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