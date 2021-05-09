Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...
İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun, geleceğiyle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda West Bromwich'te kalması zor. İşte Okay'ı radarına alan takımlar... | Son dakika spor haberleri
Milliyet'teki habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun başka bir takımla kariyerini İngiltere'de sürdürebileceği iddia edildi.
Football Insider'da yer alan habere göre İngiltere'nin köklü kulübü Leeds United, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de kalmak istediği ileri sürülen haberde oyuncunun yeni durağının Leeds United olabileceği konuşuluyor.
İspanyolların önde gelen yayın organı AS'a dayandırılan bilgiye göre, Celta'nın yıldız futbolcuyu satmayı planlamasına rağmen West Bromwich Albion'ın oyuncunun sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneği bulunmuyor.
Okay Yokuşlu, bu sezon La Liga'da 12 maça çıktı.
Yıldız isim, devre arasında kiralık olarak gittiği West Bromwich'te de şu ana kadar 12 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist kaydetti.
1.91 boyundaki ön liberonun, güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
Öte yandan Galatasaray da Okay Yokuşlu'nun durumunu yakından takip ediyor.
Fatih Terim'in, milli takımdan öğrencisi olan Okay'ı istediği ve şartlar oluşması halinde kadroya katılsın raporu verdiği öğrenildi.
.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig