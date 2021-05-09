09 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun, geleceğiyle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda West Bromwich'te kalması zor. İşte Okay'ı radarına alan takımlar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

Milliyet'teki habere göre, ekiplerinden 'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu 'nun başka bir takımla kariyerini 'de sürdürebileceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...

'da yer alan habere göre 'nin köklü kulübü , ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun 'de kalmak istediği ileri sürülen haberde oyuncunun yeni durağının Leeds United olabileceği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...

İspanyolların önde gelen yayın organı 'a dayandırılan bilgiye göre, 'nın yıldız futbolcuyu satmayı planlamasına rağmen 'ın oyuncunun sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneği bulunmuyor.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...

, bu sezon 'da 12 maça çıktı.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...

Yıldız isim, devre arasında kiralık olarak gittiği 'te de şu ana kadar 12 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...

1.91 boyundaki ön liberonun, güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...

Öte yandan da 'nun durumunu yakından takip ediyor.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...

'in, milli takımdan öğrencisi olan Okay'ı istediği ve şartlar oluşması halinde kadroya katılsın raporu verdiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...

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