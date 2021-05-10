Serie A'nın 35. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda bir diğer milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Milan ve Juventus, Juventus Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 45+1. dakikada Brahim Diaz, 78. dakikada Ante Rebic ve 82. dakikada Fikayo Tomori'nin attığı gollerle 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

HAKAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI, MERİH SÜRE ALMADI

Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, takımının Tomori ile bulduğu 3. golün asistini yaptı. Juventus'ta maça yedek kulübesinde başlayan bir diğer milli futbolcumuz Merih Demiral ise süre almadı.

Milan bu sonuçla puanını 72'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Juventus ise 5. sırada kendine yer buldu.

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