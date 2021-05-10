10 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 0-3 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu asist yaptı Milan kazandı

Hakan asist yaptı Milan Juve'yi farklı geçti
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.05.2021

'nın 35. haftasında milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda bir diğer milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği Juventus'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İtalya 'nın 35. haftasında Milan ve Juventus, 'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 45+1. dakikada , 78. dakikada ve 82. dakikada 'nin attığı gollerle 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

HAKAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI, MERİH SÜRE ALMADI

Milan forması giyen milli futbolcumuz , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, takımının ile bulduğu 3. golün asistini yaptı. Juventus'ta maça yedek kulübesinde başlayan bir diğer milli futbolcumuz ise süre almadı.

Milan bu sonuçla puanını 72'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Juventus ise 5. sırada kendine yer buldu.

Lille'den Türk bayraklı paylaşım! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Madrid fırsat kaçırdı! Real Madrid fırsat kaçırdı!
Okay ve Diagne'nin takım West Brom küme düştü Okay ve Diagne'nin takım West Brom küme düştü
MANU geriden gelerek kazandı! MANU geriden gelerek kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör