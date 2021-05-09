09 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Lille'den Türk bayraklı paylaşım! "Nasıl başladı nasıl gidiyor"
Fransa Ligi'nde şampiyonluğa çok yakın olan Lille'de, Türk oyuncuların fırtınası esmeye devam ediyor. Fransız ekibi, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın bir arada olduğu kareleri paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fransa Ligi'nde zafere çok yakın olan Lille'den flaş bir paylaşım geldi.
Fransız temsilcisi Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Nasıl başladı, nasıl gidiyor" mesajını verdi.
How it started 🇹🇷 How it's (still) going pic.twitter.com/w0LOug0zYX— LOSC Lille EN (@LOSC_EN) May 9, 2021
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