09 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Lille'den Türk bayraklı paylaşım! "Nasıl başladı nasıl gidiyor"

Lille'den Türk bayraklı paylaşım!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

'nde şampiyonluğa çok yakın olan 'de, Türk oyuncuların fırtınası esmeye devam ediyor. ekibi, sosyal medya hesabından , ve 'nın bir arada olduğu kareleri paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nde zafere çok yakın olan 'den flaş bir paylaşım geldi.

temsilcisi , ve 'nın birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Nasıl başladı, nasıl gidiyor" mesajını verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Wolves son dakikada kazandı! Wolves son dakikada kazandı!
Sassuolo deplasmanda kazandı! Sassuolo deplasmanda kazandı!
Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör