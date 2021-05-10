10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Kritik gecede 45' Neymar ile öne geçen PSG, 70'te Sehrou Guirassy'nin golüne engel olamadı.
Rennes 1-1 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'de 36. hafta kapanış maçında Paris Saint-Germain Rennes deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından lider Lille ile puan farkı 3 oldu.
Fransa Ligue 1 36. hafta kapanış maçında Paris Saint-Germain, Rennes'e konuk oldu.
Kritik gecede 45' Neymar ile öne geçen PSG, 70'te Sehrou Guirassy'nin golüne engel olamadı.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Mauricio Pochettino'nun ekibi Lille'in kazandığı haftada yara aldı. Son şampiyonda Kimpembe 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, son 2 haftada Saint Etienne ve Angers(D) ile karşılaşacak. PSG'nin rakipleri ise Reims ve Brest olacak.
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