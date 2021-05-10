10 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Rennes 1-1 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PSG zirve yarışında yara aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

'de 36. hafta kapanış maçında Paris Saint-Germain deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından lider ile puan farkı 3 oldu.

36. hafta kapanış maçında Paris Saint-Germain, 'e konuk oldu.

Kritik gecede 45' Neymar ile öne geçen , 70'te 'nin golüne engel olamadı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca 'nun ekibi 'in kazandığı haftada yara aldı. Son şampiyonda 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

, ve 'nın formasını giydiği Lille, son 2 haftada Saint Etienne ve Angers(D) ile karşılaşacak. PSG'nin rakipleri ise ve olacak.

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