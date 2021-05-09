09 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Genoa 1-2 Sassuolo (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sassuolo deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

İtalya Serie A'nın 35. haftasında sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 35. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Sassuolo 2-1 kazandı.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Raspadori ve 66'da Berardi kaydetti. Genoa'nın tek golü ise 85. dakikada 'dan geldi.

Maça milli yıldızımız yedek kulübesinde başladı ve maçta süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo puanını 56'ya yükseltirken Genoa ise 36 puanda kaldı.

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