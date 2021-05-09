09 Mayıs 2021, Pazar
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Genoa 1-2 Sassuolo (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Genoa sahasında Sassuolo'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İtalya Serie A'nın 35. hafta karşılaşmasında Genoa ile Sassuolo kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Sassuolo 2-1 kazandı.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Raspadori ve 66'da Berardi kaydetti. Genoa'nın tek golü ise 85. dakikada Zappacosta'dan geldi.
Maça milli yıldızımız Kaan Ayhan yedek kulübesinde başladı ve maçta süre alamadı.
Bu sonuçla birlikte Sassuolo puanını 56'ya yükseltirken Genoa ise 36 puanda kaldı.
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