08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Spezia 1-4 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Napoli deplasmanda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

İtalya Serie A'nın 35. haftasında deplasmanda 'ya konuk oldu. 5 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı.

İtalya Serie A'nın 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda ile kozlarını paylaştı. Mücadele 4-1 Napoli'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Zielinski, 23. ve 44. dakikalarda ve 80. dakikada ise kaydetti. Spezia'nın tek golü ise 64. dakikada Piccoli'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Spezia 34 puanda kalırken Napoli ise 70 puana yükseldi.

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