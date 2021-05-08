Spezia 1-4 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Napoli deplasmanda Spezia'ya konuk oldu. 5 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı.

İtalya Serie A'nın 35. hafta karşılaşmasında Napoli deplasmanda Spezia ile kozlarını paylaştı. Mücadele 4-1 Napoli'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Zielinski, 23. ve 44. dakikalarda Osimhen ve 80. dakikada ise Lozano kaydetti. Spezia'nın tek golü ise 64. dakikada Piccoli'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Spezia 34 puanda kalırken Napoli ise 70 puana yükseldi.

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