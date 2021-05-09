09 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 2-1 Brighton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Wolves son dakikada kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 35. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip son dakika golüyle geriden gelerek 2-1 kazandı.

'in 35. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

'e galibiyeti getiren golleri 76. dakikada ve 90'da Gibbs-White kaydetti. Brighton'ın tek golü ise 13. dakikada 'tan geldi. Ayrıca konuk ekipte 53. dakikada Dunk ve 90+7. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton 45 puana yükselirken, Brighton ise 37 puanda kaldı.

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