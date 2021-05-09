09 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Wolverhampton 2-1 Brighton (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Wolverhampton sahasında Brighton'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip son dakika golüyle geriden gelerek 2-1 kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Wolverhampton ile Brighton kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Wolves'e galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Traore ve 90'da Gibbs-White kaydetti. Brighton'ın tek golü ise 13. dakikada Dunk'tan geldi. Ayrıca konuk ekipte 53. dakikada Dunk ve 90+7. dakikada Maupay direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Wolverhampton 45 puana yükselirken, Brighton ise 37 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig