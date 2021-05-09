Wolverhampton 2-1 Brighton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Wolverhampton sahasında Brighton'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip son dakika golüyle geriden gelerek 2-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Wolverhampton ile Brighton kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Wolves'e galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Traore ve 90'da Gibbs-White kaydetti. Brighton'ın tek golü ise 13. dakikada Dunk'tan geldi. Ayrıca konuk ekipte 53. dakikada Dunk ve 90+7. dakikada Maupay direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton 45 puana yükselirken, Brighton ise 37 puanda kaldı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ