09 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 1-3 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MANU geriden gelerek kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 35. haftasında deplasmanda 'yı 1-0 geriye düştüğü mücadelede 3-1 mağlup etti.

'de , deplasmanda 'yı 3-1 mağlup etti.

Ligde zirve mücadelesini sürdüren Manchester United, 35. hafta karşılaşmasında 'nda Aston Villa'nın konuğu oldu.

Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi Aston Villa, 24. dakikada 'nin ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Manchester United, 52. dakikada penaltıdan , 56. dakikada ve 87. dakikada 'nin golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Aston Villa'da , 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Ligde , bir maç eksiğiyle puanını 70'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korurken, Aston Villa ise 48 puanla 11. sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Çalhanoğlu müthiş iddia! Premier Lig devi... Çalhanoğlu müthiş iddia! Premier Lig devi...
Freiburg Köln'ü ateşe attı! Freiburg Köln'ü ateşe attı!
Lille'den Türk bayraklı paylaşım! Lille'den Türk bayraklı paylaşım!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör