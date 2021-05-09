Aston Villa 1-3 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 geriye düştüğü mücadelede 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.
Ligde zirve mücadelesini sürdüren Manchester United, 35. hafta karşılaşmasında Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu.
Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi Aston Villa, 24. dakikada Bertrand Traore'nin ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Manchester United, 52. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 56. dakikada Mason Greenwood ve 87. dakikada Edinson Cavani'nin golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Aston Villa'da Ollie Watkins, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Ligde Manchester ekibi, bir maç eksiğiyle puanını 70'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korurken, Aston Villa ise 48 puanla 11. sırada kaldı.
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