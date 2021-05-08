08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen 0-0 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bremen 7 hafta sonra puan aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'nın 32. haftasında kritik sıralarda bulunan sahasında 'i ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

'nın 32. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ayrıca ev sahibi ekipte 90+4. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte W. Bremen 31 puana yükseldi. B. Leverkusen ise 51 puana ulaştı.

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