08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim 4-2 Schalke 04 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hoffenheim 2. yarı açıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'nın 32. haftasında ile küme düşmesi kesinleşen karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 4-2 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

'nın 32. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

ilk yarıyı 12. dakikada ve 42'de 'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarı açılan Hoffenheim'ın gollerini; 47'de , 52. dakikada , 60'ta ve 64. dakikada ise kaydetti ve maç skorunu belirledi: 4-2.

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 39 puana yükseldi. Schalke ise 13 puanda kaldı.

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