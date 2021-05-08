Hoffenheim 4-2 Schalke 04 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Hoffenheim ile küme düşmesi kesinleşen Schalke 04 karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 4-2 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 32. hafta karşılaşmasında Hoffenheim ile Schalke 04 kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Schalke ilk yarıyı 12. dakikada Uth ve 42'de Mustafi'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarı açılan Hoffenheim'ın gollerini; 47'de Kramaric, 52. dakikada Akpoguma, 60'ta Baumgartner ve 64. dakikada ise Bebou kaydetti ve maç skorunu belirledi: 4-2.

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 39 puana yükseldi. Schalke ise 13 puanda kaldı.

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