08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Sheffield United 0-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Sheffield United sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Sheffield United ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.
C. Palace'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Benteke ve 88'de Eze kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sheffield United 17 puanda kaldı. Crystal Palace ise 41 puana yükseldi.
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