08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United 0-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)

C. Palace galibiyet hasretine son verdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 35. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

'in 35. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

C. Palace'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada ve 88'de kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sheffield United 17 puanda kaldı. Crystal Palace ise 41 puana yükseldi.

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