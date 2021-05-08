Leeds United 3-1 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Leeds United sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve 3 hafta sonra galip geldi.

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Leeds United ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadele 3-1 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Leeds'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Dallas, 42'de Bamford ve 84. dakikada ise Rodrigo kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 25. dakikada Heung-Min Son'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Leeds United 50 puana yükseldi ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Tottenham ise 3 hafta sonra mağlup oldu ve 56 puanda kaldı.

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