08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyon Bayern M'Gladbach'a fark attı! Bayern Münih 6-0 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyon Bayern M'Gladbach'a fark attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'nın 32. haftasında lider sahasında 'ı konuk etti. 'un 'i mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluğunu ilan eden ekibi karşılaşmayı 6-0 kazandı.

'nın 32. haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

temsilcisine galibiyeti getiren golleri (3), , ve kaydetti. Ayrıca ev sahibinde 75. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte B. Münih 74 puana yükseldi. Borussia M'Gladbach ise 46 puanda kaldı.

Bayern Münih üst üste dokuzuncu kez şampiyon! haberin devamı

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