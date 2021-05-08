08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Şampiyon Bayern M'Gladbach'a fark attı! Bayern Münih 6-0 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında lider Bayern Münih sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Borussia Dortmund'un Leipzig'i mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluğunu ilan eden Bavyera ekibi karşılaşmayı 6-0 kazandı.
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.
Bavyera temsilcisine galibiyeti getiren golleri Lewandowski (3), Thomas Müller, Leroy Sane ve Kingsley Coman kaydetti. Ayrıca ev sahibinde Nianzou 75. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte B. Münih 74 puana yükseldi. Borussia M'Gladbach ise 46 puanda kaldı.
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