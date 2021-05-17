17 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG Julian Draxler'le yeni sözleşme imzaladı

Ve Draxler imzayı attı! Galatasaray...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

Fransa ekiplerinden Paris Saint-Germain (), sözleşmesi sezon sonunda bitecek ile yeni mukavele imzaladı. Alman yıldızın adı bir süre önce 'la anılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Draxler'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Alman milli futbolcu, 2017'nin ocak ayından bu yana forma giydiği 'de 172 maça çıktı ve 24 gol kaydetti.

Draxler bu süre zarfında , , 'nda 3'er, 'nda ise bir şampiyonluk yaşadı.


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