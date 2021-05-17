17 Mayıs 2021, Pazartesi
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PSG Julian Draxler'le yeni sözleşme imzaladı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), sözleşmesi sezon sonunda bitecek Julian Draxler ile yeni mukavele imzaladı. Alman yıldızın adı bir süre önce Galatasaray'la anılmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Draxler'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı.
Alman milli futbolcu, 2017'nin ocak ayından bu yana forma giydiği PSG'de 172 maça çıktı ve 24 gol kaydetti.
Draxler bu süre zarfında Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası'nda 3'er, Fransa Süper Kupası'nda ise bir şampiyonluk yaşadı.
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