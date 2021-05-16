İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Wolverhampton kozlarını paylaştı. Karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Tottenham oldu.

Tottenham'ın golleri Harry Kane ve Hojbjerg'den geldi.

Bu skorla Tottenham puanını 59'a yükseltirken, Wolves 45 puanda kaldı.

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