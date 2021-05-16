16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 2-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'de evinde 'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini,  ve Hojbjerg kaydetti.

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Tottenham oldu.

Tottenham'ın golleri ve Hojbjerg'den geldi.

Bu skorla Tottenham puanını 59'a yükseltirken, 45 puanda kaldı.

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