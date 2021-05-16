16 Mayıs 2021, Pazar
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Tottenham 2-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de Tottenham evinde Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini, Harry Kane ve Hojbjerg kaydetti.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Wolverhampton kozlarını paylaştı. Karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Tottenham oldu.
Tottenham'ın golleri Harry Kane ve Hojbjerg'den geldi.
Bu skorla Tottenham puanını 59'a yükseltirken, Wolves 45 puanda kaldı.
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