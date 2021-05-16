Atletico Madrid, La Liga'nın 37. haftasında 1-0 geriye düştüğü mücadelede Osasuna'yı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Luis Suarez'in golü belki de şampiyonluk golü

Barcelona'dan sezon başında gelen Luis Suarez, 88.dakikada takımını öne geçiren golü attı ve avantajı sürdürdü. Real Madrid'in Athletic Bilbao deplasmanında 1-0 kazanması ile birlikte Atletico Madrid eğer kazanamasaydı son haftaya ikili averajda üstün olan Real Madrid lider girecekti.

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