16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid 2-1 Osasuna (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Madrid zirveyi bırakmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

, 'nın 37. haftasında 1-0 geriye düştüğü mücadelede 'yı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

, 'nın 37.haftasında evinde 'yı 2-1 yendi ve son hafta lider girdi. 'nin ekibi 75.dakikada 'in golüyle 1-0 geriye düştü ancak 82.dakikada ve 88.dakikada 'in golleriyle çok kritik bir galibiyet aldı. Atletico Madrid böylece puanı 83 yaparken 81 puana ulaştı.

Luis Suarez'in golü belki de şampiyonluk golü

'dan sezon başında gelen Luis Suarez, 88.dakikada takımını öne geçiren golü attı ve avantajı sürdürdü. Real Madrid'in deplasmanında 1-0 kazanması ile birlikte Atletico Madrid eğer kazanamasaydı son haftaya ikili averajda üstün olan Real Madrid lider girecekti.

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