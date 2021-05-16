16 Mayıs 2021, Pazar
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Atletico Madrid 2-1 Osasuna (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Atletico Madrid, La Liga'nın 37. haftasında 1-0 geriye düştüğü mücadelede Osasuna'yı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Atletico Madrid, La Liga'nın 37.haftasında evinde Osasuna'yı 2-1 yendi ve son hafta lider girdi. Diego Simeone'nin ekibi 75.dakikada Budimir'in golüyle 1-0 geriye düştü ancak 82.dakikada Renan Lodi ve 88.dakikada Luis Suarez'in golleriyle çok kritik bir galibiyet aldı. Atletico Madrid böylece puanı 83 yaparken Real Madrid 81 puana ulaştı.
Luis Suarez'in golü belki de şampiyonluk golü
Barcelona'dan sezon başında gelen Luis Suarez, 88.dakikada takımını öne geçiren golü attı ve avantajı sürdürdü. Real Madrid'in Athletic Bilbao deplasmanında 1-0 kazanması ile birlikte Atletico Madrid eğer kazanamasaydı son haftaya ikili averajda üstün olan Real Madrid lider girecekti.
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