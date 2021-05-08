08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Wolfsburg 3 - 0 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Wolfsburg ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Wolfsburg, sahasında Brekalo'nun 3 golüyle rakibini 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Wolfsburg ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı, 12, 63 ve 89. dakikalarda Brekalo'nun attığı gollerle 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Wolfsburg puanını 60'a yükseltirken, Union Berlin 46 puanda kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
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