08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 3 - 0 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Wolfsburg Brekalo ile güldü! | Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'ne gitme mücadelesi veren Wolfsburg, sahasında Brekalo'nun 3 golüyle rakibini 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı, 12, 63 ve 89. dakikalarda Brekalo'nun attığı gollerle 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Wolfsburg puanını 60'a yükseltirken, Union Berlin 46 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Wolfsburg 1 - 0 Union Berlin
GOL | Wolfsburg 2 - 0 Union Berlin
GOL | Wolfsburg 3 - 0 Union Berlin

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