Burak Yılmaz şampiyonluğa taşıyor! Lens 0-3 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ve temsilcilerimizin formasını terlettiği Lille, deplasmanda Avrupa bileti kapmak isteyen Lens'e konuk oldu. Mücadeleyi Lille 3-0 kazanırken, temsilcimiz Burak Yılmaz attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.
Fransa Ligue 1'in 36. hafta karşılaşmasında lider Lille deplasmanda Lens ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 4. (p) ve 40. dakikalarda Burak Yılmaz, 60'da Jonathan David kaydetti.
Lille'de Burak Yılmaz 75'inci dakikada yerini bir başka milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'ya bırakırken, Zeki Çelik de 75 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Lens 56 puanda kalırken, Lille ise 79 puana yükseldi ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Lille kalan 2 maçı da kayıpsız atlatması halinde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
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