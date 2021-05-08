08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz şampiyonluğa taşıyor! Lens 0-3 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Burak Lille'i şampiyonluğa taşıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ve temsilcilerimizin formasını terlettiği , deplasmanda bileti kapmak isteyen 'e konuk oldu. Mücadeleyi Lille 3-0 kazanırken, temsilcimiz attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Fransa Ligue 1'in 36. hafta karşılaşmasında lider deplasmanda ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 4. (p) ve 40. dakikalarda , 60'da kaydetti.

Lille'de Burak Yılmaz 75'inci dakikada yerini bir başka milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'ya bırakırken, Zeki Çelik de 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lens 56 puanda kalırken, Lille ise 79 puana yükseldi ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Lille kalan 2 maçı da kayıpsız atlatması halinde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Lille taraftarından Burak Yılmaz'a sevgi seli! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
UEFA'dan o kulüplere ağır ceza! Avrupa Süper Ligi... UEFA'dan o kulüplere ağır ceza! Avrupa Süper Ligi...
Leicester City-Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Leicester City-Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Lille - Lens maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lille - Lens maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör