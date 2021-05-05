UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea ve Real Madrid, İngiltere'de karşı karşıya geldi. 1-1'lik beraberlikle biten ilk maçında ardından Chelsea, Real'i 2-0 mağlup ederek İstanbul'daki finalde oynamaya hak kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövani karşılaşmasında Real Madrid, Chelsea'nin konuğu oldu.

İki ekip yarı final ilk karşılaşmasında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Rövanş mücadelesinde Chelsea, 28. dakikada Timo Werner, 85. dakikada Mount ile golleri buldu ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde oynamaya hak kazandı ve Manchester City'in rakibi oldu.

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