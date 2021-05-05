06 Mayıs 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea Real Madrid: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Man City'nin finaldeki rakibi Chelsea oldu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

maçında 1-1'in rövanşında Madrid'i sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini ve kaydetti.

rövanş maçında ve Madrid, 'de karşı karşıya geldi. 1-1'lik beraberlikle biten ilk maçında ardından Chelsea, Real'i 2-0 mağlup ederek 'daki finalde oynamaya hak kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövani karşılaşmasında , Chelsea'nin konuğu oldu.

İki ekip yarı final ilk karşılaşmasında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Rövanş mücadelesinde Chelsea, 28. dakikada Timo , 85. dakikada ile golleri buldu ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, 29 Mayıs'ta 'ndaki finalde oynamaya hak kazandı ve 'in rakibi oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Chelsea - Real Madrid | CANLI Chelsea - Real Madrid | CANLI
PSG'yi Mahrez yıktı! İlk finalist Manchester City PSG'yi Mahrez yıktı! İlk finalist Manchester City
TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali... TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör