Chelsea Real Madrid: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Chelsea 1-1'in rövanşında Real Madrid'i sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Werner ve Mount kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea ve Real Madrid, İngiltere'de karşı karşıya geldi. 1-1'lik beraberlikle biten ilk maçında ardından Chelsea, Real'i 2-0 mağlup ederek İstanbul'daki finalde oynamaya hak kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövani karşılaşmasında Real Madrid, Chelsea'nin konuğu oldu.
İki ekip yarı final ilk karşılaşmasında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Rövanş mücadelesinde Chelsea, 28. dakikada Timo Werner, 85. dakikada Mount ile golleri buldu ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Chelsea, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde oynamaya hak kazandı ve Manchester City'in rakibi oldu.
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